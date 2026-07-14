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Эксперт предупредила о рисках утечки данных при передаче Украине лицензии на Patriot

Эксперт предупредила о рисках утечки данных при передаче Украине лицензии на Patriot

Директор по военному анализу американского исследовательского центра Defense Priorities Дженнифер Кавана предупредила о серьёзных рисках, связанных с передачей Украине лицензии на производство ракет для зенитно-ракетного комплекса Patriot.

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