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«Рывок на Угледар»: ВС РФ мощно прорываются по фронту, чтобы с двух сторон зайти в Угледар: Карта боевых действий на Украине сегодня, к утру 6 марта 2024 — Новости СВО, обзор событий, Карта СВО, Украина последние новости

«Рывок на Угледар»: ВС РФ мощно прорываются по фронту, чтобы с двух сторон зайти в Угледар: Карта боевых действий на Украине сегодня, к утру 6 марта 2024 — Новости СВО, обзор событий, Карта СВО, Украина последние новости

Карта боевых действий на Украине сегодня, к утру 6 марта 2024 г.: СВО сегодня, интерактивная карта СВО России, Обзор событий: Донецкое направление: На Авдеевском участке ВСУ продолжают терять бронетехнику, пытаясь удержать позиции в районе Бердычей, Орловки и Тоненького.

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