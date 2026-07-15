НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

NewsOne

78 подписчиков

ФАС возбудила дело против «Русала» из-за цен на алюминий. Российские переработчики платили больше иностранцев

ФАС возбудила дело против «Русала» из-за цен на алюминий. Российские переработчики платили больше иностранцев

Антимонопольный орган России инициировал разбирательство в отношении алюминиевого гиганта «Русал» — компания, по данным Федеральной антимонопольной службы (ФАС), так и не устранила нарушения в ценообразовании, на которые регулятор указывал ещё весной, сообщили в ведомстве.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии