Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо написал на своей странице в соцсети X, что президент Украины Владимир Зеленский потерял актуальность для стран НАТО, поэтому они все чаще сталкивается с отказываются от помощи Киеву.
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