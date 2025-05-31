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Бабенко — о своем прозвище и детстве в Сибири: «Помойки, гаражи – это моё»

Бабенко — о своем прозвище и детстве в Сибири: «Помойки, гаражи – это моё»

Актриса поделилась неожиданным откровением о себе на съемках телешоу. Алена Бабенко и Анфиса Чехова предоставлено Пресс-службойНевозможно представить субботнее утро на ТВ-3 без вкусных историй звёзд у Анфисы Чеховой.

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