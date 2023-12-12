Студенту с улицы Свободы фреза бронзу принесла

Сборная Москвы завоевала 215 наград и стала лидером медального зачёта на всероссийском чемпионате «Профессионалы» среди студентов колледжей, школьников и молодых специалистов, который завершился в Санкт-Петербурге.
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