Скоро запоет: продюсер высказался о будущем невестки Королевой

Внезапная свадьба единственного сына исполнительницы «Желтых тюльпанов» взбудоражила общественность. невестка Наташи Королевой Мелисса Фокс соцсетиВ минувшую среду Наташа Королева и ее муж Тарзан женили своего единственного сына Архипа.
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