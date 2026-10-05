Динамика западных экономик

Две недели назад я делал предыдущий краткий обзор по экономике США. Полезно освежить в памяти.А теперь можно посмотреть, что изменилось за две недели.
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Правильно говорится - "Не рой другому яму , сам в неё попадёшь" !!!
Так им всем и надо. Хотели нас задушить, не получилось. Зато сами в дерьмо вляпались. Флаг им в руки и доброго пути.