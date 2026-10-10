Amic.ru Новости...
MainБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

246 подписчиков

В России объявили в розыск названного правнука Леонида Брежнева

В России объявили в розыск названного правнука Леонида Брежнева

Антон Милаев разыскивается по статье УК Антон Милаев, приходящийся названым правнуком генсеку ЦК КПСС Леониду Брежневу, объявлен в розыск — об этом свидетельствует запись в базе данных МВД, с которой ознакомилось агентство РИА Новости.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым