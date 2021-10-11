Очень жалко людей. Очень. Попали под лошадь...

Любопытно, однакоПолитикаОчень жалко людей. Очень. Попали под лошадь... автор - Fragoletta (Земляничка) Неприятности Ксении Собчак в Сочи Вот я всегда говорила, что Ксюша - женщина неумная.Вернуться к статье3213НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьГусЕнаСоболезнование родным и близким.САСергей АмельченкоСена переела,тварь.Конченое существо,унтерменш.СВСветлана ВасечкинаДа Собчак перешла все границы дозволенные порядочному человеку, она всю Россию с бесила и бесит своими поступками.Владимир EвтушенкоВы забываете, кто её покровитель! Сказать, или сам знаете?Александр ШмелевЕсть русское слово -ВЗБЕСИЛА, а Вы что написали, ай-ай-ай !!ЛЮДМИЛА ХРАМОВАНе мелите чепуху, которую почерпнули в этой же помойке, называющейся интернетом.Мухтар Муслихов"..У нее ушиб внутренних органов.." - это про серое вещество ?НадеждаТак именно "серого вещества" там как раз и нет!) Просто сотрясение... черепной коробки...)Регина ТолстоброваКакие ее роди тели уроды, такая и она. Яблоко от яблони недалеко падает.Владимир SoldatkoВалерий ФедосеевВсё брешет сука. Вся в мамашу, такая же извращенка. Отчим обеспечил эту мразь богатством, дал свою фамилию, но не дал ума.Елена Верия (Безденежных)Когда человек претендует на публичность, то и вести себя ДОЛЖЕН соответственно. Больше сказать нечего.Геннадий БережновТак это когда человек, как вы пишите.alexanderА я задаю себе вопрос, проверял ли свой iq тот, кто называет других дурами и дураками.ВДВячеслав ДолининЕсли бы у этой лошади действительно было сотрясение, она бы попала в больницу, а не отправилась в аэропорт.Алексей ПлескачВиновна. Не прямо, но виновна. Соучастница. Пусть - даже не по ПДД, не по УК. А - морально-этически.Олег ВолодинВы вопрос читали? Похоже нет. Тогда повторю его: "виновна ли Собчак в смертельном ДТП?" Вы слово ДТП понимаете? Отвечать надо на конкретно заданный вопрос, а уже потом обсуждать ее морально-этическое поведение после ДТП.Владимир EвтушенкоСгинь, нечистьЛЮДМИЛА ХРАМОВАНе виновна. Она свидетель и не более. Хватит доморощенные и диванные эксперты, следователи и судьи трепаться о том, чего не ведаете. Мне тоже Ксения не симпатична. Но это не дает никому и никакого права считать ее преступницей. Хватит поднимать палец и орать "РАСПНИ ЕЕ".Алексей ПлескачКрутите дальше! Крутите! Сначала Навальный себя ПОКАЗАЛ. Потом - его Соболь. Теперь - Ксюша - САМА. ВСЁ. Эти - списаны. А ещё - и проиграли - когда другие - главред "НГ" Нобелевку получил. ВСЁ. Списаны. А ведь теперь даже куда более либеральные нормально воспримут очистку от таковых - истеблишмента и органов власти! ВСЁ.Алексей ПлескачЧхать мне на вас. Я - военный пенсионер. Давал Присягу Родине. Которой вы все такие - чините вред. И работаете на Врага нашей Родины. ВСЁ. Я обозначил своё мнение. И отдельно чётко - вина её - морально-этическая. Что - с кучей пруфов. В том числе и - прежде всего - от неё самой. Крутите дальше!Владимир EвтушенкоСгинь, нечисть.РОМАН МолчановОчень жалко людей. Очень. Попали под лошадь. При чём здесь она ? За рулём был другой.AAAleks AdПо моему - "...как сотрясся ее мозг, ..." - там сотрясаться не чему.Владимир EвтушенкоСамое лучшее решение было бы вообще об этой мрази ни одной строчки, и гнать её с ТВ. Но она из касты неприкасаемых - сколько бы они вместе со своей мамашкой шлюхой мерзостей ни сказали про людей и нашу страну, Путин их прикроет. Вот что мерзко.ЛЮДМИЛА ХРАМОВАМЕРЗКИ ВАШИ СЛОВЕСА! Никакого отношения Путин не имеет к ним. Он просто был сослуживцем Анатолия Собчака!Владимир EвтушенкоМЕРЗКИ ВАШИ СЛОВЕСА! Путин был правой рукой у подонка Собчака. Историю знать надо защитнице подонков.НадеждаКС считает, что народ на своих машинах не должен ездить рядом с "царственной" породистой лошадью!( Он("лох и быдло"!) должен передвигаться исключительно на общественном транспорте...Галина ИвановаДа наверняка подгоняла, потому что на самолёт опаздывала.ПавелЗзаварзинСобчак - Бузова - близнецы-сёстры. Сколько можно засорять интернет этими тварями. Случившиеся с Ксюшадью - лишнее подтверждение её образа.Виктор СоболевЗачем столько фото лошади?Владимир EвтушенкоДаже чёрный пиар всё равно пиар.Комментировать
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