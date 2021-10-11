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Очень жалко людей. Очень. Попали под лошадь...

Очень жалко людей. Очень. Попали под лошадь...

автор - Fragoletta (Земляничка) Неприятности Ксении Собчак в Сочи Вот я всегда говорила, что Ксюша - женщина неумная.

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ГусЕна
Соболезнование родным и близким.
Сергей Амельченко
Сена переела,тварь.Конченое существо,унтерменш.
Светлана Васечкина
Да Собчак перешла все границы дозволенные порядочному человеку, она всю Россию с бесила и бесит своими поступками.
Владимир Eвтушенко
Вы забываете, кто её покровитель! Сказать, или сам знаете?
Александр Шмелев
Есть русское слово -ВЗБЕСИЛА, а Вы что написали, ай-ай-ай !!
ЛЮДМИЛА ХРАМОВА
Не мелите чепуху, которую почерпнули в этой же помойке, называющейся интернетом.
Мухтар Муслихов
"..У нее ушиб внутренних органов.." - это про серое вещество ?
Надежда
Так именно "серого вещества" там как раз и нет!) Просто сотрясение... черепной коробки...)
Регина Толстоброва
Какие ее роди тели уроды, такая и она. Яблоко от яблони недалеко падает.
Владимир Soldatko
Валерий Федосеев
Всё брешет сука. Вся в мамашу, такая же извращенка. Отчим обеспечил эту мразь богатством, дал свою фамилию, но не дал ума.
Елена Верия (Безденежных)
Когда человек претендует на публичность, то и вести себя ДОЛЖЕН соответственно. Больше сказать нечего.
Геннадий Бережнов
Так это когда человек, как вы пишите.
alexander
А я задаю себе вопрос, проверял ли свой iq тот, кто называет других дурами и дураками.
Вячеслав Долинин
Если бы у этой лошади действительно было сотрясение, она бы попала в больницу, а не отправилась в аэропорт.
Алексей Плескач
Виновна. Не прямо, но виновна. Соучастница. Пусть - даже не по ПДД, не по УК. А - морально-этически.
Олег Володин
Вы вопрос читали? Похоже нет. Тогда повторю его: "виновна ли Собчак в смертельном ДТП?" Вы слово ДТП понимаете? Отвечать надо на конкретно заданный вопрос, а уже потом обсуждать ее морально-этическое поведение после ДТП.
Владимир Eвтушенко
Сгинь, нечисть
ЛЮДМИЛА ХРАМОВА
Не виновна. Она свидетель и не более. Хватит доморощенные и диванные эксперты, следователи и судьи трепаться о том, чего не ведаете. Мне тоже Ксения не симпатична. Но это не дает никому и никакого права считать ее преступницей. Хватит поднимать палец и орать "РАСПНИ ЕЕ".
Алексей Плескач
Крутите дальше! Крутите! Сначала Навальный себя ПОКАЗАЛ. Потом - его Соболь. Теперь - Ксюша - САМА. ВСЁ. Эти - списаны. А ещё - и проиграли - когда другие - главред "НГ" Нобелевку получил. ВСЁ. Списаны. А ведь теперь даже куда более либеральные нормально воспримут очистку от таковых - истеблишмента и органов власти! ВСЁ.
Алексей Плескач
Чхать мне на вас. Я - военный пенсионер. Давал Присягу Родине. Которой вы все такие - чините вред. И работаете на Врага нашей Родины. ВСЁ. Я обозначил своё мнение. И отдельно чётко - вина её - морально-этическая. Что - с кучей пруфов. В том числе и - прежде всего - от неё самой. Крутите дальше!
Владимир Eвтушенко
Сгинь, нечисть.
РОМАН Молчанов
Очень жалко людей. Очень. Попали под лошадь. При чём здесь она ? За рулём был другой.
Aleks Ad
По моему - "...как сотрясся ее мозг, ..." - там сотрясаться не чему.
Владимир Eвтушенко
Самое лучшее решение было бы вообще об этой мрази ни одной строчки, и гнать её с ТВ. Но она из касты неприкасаемых - сколько бы они вместе со своей мамашкой шлюхой мерзостей ни сказали про людей и нашу страну, Путин их прикроет. Вот что мерзко.
ЛЮДМИЛА ХРАМОВА
МЕРЗКИ ВАШИ СЛОВЕСА! Никакого отношения Путин не имеет к ним. Он просто был сослуживцем Анатолия Собчака!
Владимир Eвтушенко
МЕРЗКИ ВАШИ СЛОВЕСА! Путин был правой рукой у подонка Собчака. Историю знать надо защитнице подонков.
Надежда
КС считает, что народ на своих машинах не должен ездить рядом с "царственной" породистой лошадью!( Он("лох и быдло"!) должен передвигаться исключительно на общественном транспорте...
Галина Иванова
Да наверняка подгоняла, потому что на самолёт опаздывала.
ПавелЗзаварзин
Собчак - Бузова - близнецы-сёстры. Сколько можно засорять интернет этими тварями. Случившиеся с Ксюшадью - лишнее подтверждение её образа.
Виктор Соболев
Зачем столько фото лошади?
Владимир Eвтушенко
Даже чёрный пиар всё равно пиар.

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