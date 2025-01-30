В детском саду «Дюймовочка» две старшие группы посвятили в юные помощники автоинспекторов

Недавно здесь открылась инновационная площадка по безопасности дорожного движения. В коридоре здания проложили разметку, оборудовали интерактивные доски с обучающими играми, повесили форму сотрудников ГАИ, поставили дорожные знаки и даже разместили регулируемый светофор.