В детском саду «Дюймовочка» две старшие группы посвятили в юные помощники автоинспекторов

Недавно здесь открылась инновационная площадка по безопасности дорожного движения. В коридоре здания проложили разметку, оборудовали интерактивные доски с обучающими играми, повесили форму сотрудников ГАИ, поставили дорожные знаки и даже разместили регулируемый светофор.
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