Здание гимназии № 88, которое находилось в аварийном состоянии, планируют отремонтировать до конца июля.
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Здание гимназии № 88, которое находилось в аварийном состоянии, планируют отремонтировать до конца июля.