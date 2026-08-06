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Живая Кубань

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«Очень драматическое падение»: товарооборот между Россией и Арменией обрушился

«Очень драматическое падение»: товарооборот между Россией и Арменией обрушился

«Очень драматическое падение»: товарооборот между Россией и Арменией обрушилсяЗампредседателя правительства РФ Алексей Оверчук сообщил о значительном сокращении товарооборота между Россией и Арменией в этом году.

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