Кабмин поддержал проект о бесплатном проезде родных к раненым добровольцам

Правительство Российской Федерации одобрило законопроект, который предлагает предоставить близким родственникам добровольцев, получивших ранения в ходе специальной военной операции, право на бесплатный проезд до места лечения и обратно.
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