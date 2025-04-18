Прилетаешь в Сочи, выходишь из аэропорта и вдыхаешь теплый аромат лета 😍 2 солнечных дня, потом немного дожди, потом снова тепло.
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Прилетаешь в Сочи, выходишь из аэропорта и вдыхаешь теплый аромат лета 😍 2 солнечных дня, потом немного дожди, потом снова тепло.