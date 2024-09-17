"Три миллиона воюют, десять в резерве": Армия, которая сможет победить НАТО

Война России и Запада всё ближе, и хотя та сторона мнётся и придумывает различные способы, как дать себе по рукам, возложив кровавую миссию исключительно на Киев, столкновение лоб в лоб, похоже, всего лишь дело времени.
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