Сила в правде
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Сила в правде

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"Три миллиона воюют, десять в резерве": Армия, которая сможет победить НАТО

"Три миллиона воюют, десять в резерве": Армия, которая сможет победить НАТО

Война России и Запада всё ближе, и хотя та сторона мнётся и придумывает различные способы, как дать себе по рукам, возложив кровавую миссию исключительно на Киев, столкновение лоб в лоб, похоже, всего лишь дело времени.

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