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Мода и Шоу-бизнес

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Mash: актриса Марина Дюжева излечилась от рака горла за полтора года

Mash: актриса Марина Дюжева излечилась от рака горла за полтора года

У актрисы Марины Дюжевой полтора года назад нашли рак горла. Об этом сообщает Telegram-канал Mash. По данным канала, 69-летняя Дюжева обратилась к врачу, когда ей стало больно глотать, а во рту появилась сухость.

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