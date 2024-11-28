Это больно, но мы выдержим и это

ИА

Ирина Александровна

Нет лидеров? А те, кто сейчас на Донбассе? А побег кому-то, сидящему в тюрьме, организовать так трудно? Кстати, интересно, почему в ВОВ наши подпольщики под руководством профессионалов держались не больше года? что у немцев были за чудо-способы их вылавливать? Тоже надо учесть, чтобы теперь держаться дольше (если будет надо).