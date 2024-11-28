«Прочитал твой пост "Сила в правде (https://t.me/L0HMATIY/24547)". Правильно всё написал. И видео отличное, сильное.
Это больно, но мы выдержим и это
Комментарии
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ИА
Ирина Александровна
Нет лидеров? А те, кто сейчас на Донбассе? А побег кому-то, сидящему в тюрьме, организовать так трудно? Кстати, интересно, почему в ВОВ наши подпольщики под руководством профессионалов держались не больше года? что у немцев были за чудо-способы их вылавливать? Тоже надо учесть, чтобы теперь держаться дольше (если будет надо).
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5 час.
Юрий Золотарев
Фашистскую(бандеровскую) ГАДИНУ раздавить трудно, но НЕОБХОДИМО! Чтобы ЖИЗНЬ ПРОДОЛЖАЛАСЬ!
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2 час.
М
ММ
"почему в ВОВ наши подпольщики под руководством профессионалов держались не больше года?"- Увы, это печальная правда. Партизаны 1941 года зимой 41/42 практически были зачищены карателями. Зима, предатели, специальные егерские команды, выслеживающие по лесам партизан, выработка контрпартизанской тактики.. Найдите, почитайте исторические повести о тех временах.
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1 час.
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