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Россия ушла из Херсона. На самом деле нет

Россия ушла из Херсона. На самом деле нет

Ирина Алкснис © AFP 2022 / Olga Maltseva  Российские военнослужащие в Херсоне Решение об отводе российских войск на левый берег Днепра было во многом ожидаемым.

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