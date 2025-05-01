Тень ангела: в РФ сделали первую в мире стратегию на движке для визуальных новелл

Программист из Москвы первым в мире сделал стратегию на движке для визуальных новелл. Независимый разработчик игр Константин Сахнов представил свою игру Azrael, Herald of Death — он взял бесплатный инструментарий Ren'Py для создания визуальных новелл, модифицировал его и приспособил для разработки стратегии — игры с нетипичным процессом.
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