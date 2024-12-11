❗️🏳️🇺🇦Пленный военнослужащий 79-ой аэромобильной бригады ВСУ Грева Сергей Богданович рассказал, как попал в армию: "21.
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❗️🏳️🇺🇦Пленный военнослужащий 79-ой аэромобильной бригады ВСУ Грева Сергей Богданович рассказал, как попал в армию: "21.
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