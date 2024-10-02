В штате Монтана мужчину осудили за клонирование баранов

К шести месяцам тюрьмы приговорил суд штата Монтана 81-летнего владельца ранчо за попытку создания гибридных баранов для трофейной охоты в Техасе и Миннесоте, сообщило 2 октября агентство Associated Press.
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