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Пресс-конференция «Безопасное лето: подготовка к детским каникулам»

Пресс-конференция «Безопасное лето: подготовка к детским каникулам»

фото: vdnh.ru Предлагаем Вам ознакомиться с итогами пресс-конференции «Безопасное лето: подготовка к детским каникулам» В рамках пресс-конференции освещены вопросы, касающиеся комплекса профилактических мероприятий, реализуемых в преддверии весенне-летнего пожароопасного периода.

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