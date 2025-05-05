Пресс-конференция «Безопасное лето: подготовка к детским каникулам»

фото: vdnh.ru Предлагаем Вам ознакомиться с итогами пресс-конференции «Безопасное лето: подготовка к детским каникулам» В рамках пресс-конференции освещены вопросы, касающиеся комплекса профилактических мероприятий, реализуемых в преддверии весенне-летнего пожароопасного периода.
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