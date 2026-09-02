«Ак Барс» проведет предсезонную пресс-конференцию с Валиуллиным и Гатиятулиным

Фото: ak-bars.ru В пресс-центре «Татнефть Арены» сегодня состоится традиционная предсезонная пресс-конференция казанского «Ак Барса», в которой примут участие генеральный менеджер клуба Марат Валиуллин и главный тренер команды Анвар Гатиятулин.
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