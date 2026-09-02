НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Татар-информ

115 подписчиков

«Ак Барс» проведет предсезонную пресс-конференцию с Валиуллиным и Гатиятулиным

«Ак Барс» проведет предсезонную пресс-конференцию с Валиуллиным и Гатиятулиным

Фото: ak-bars.ru В пресс-центре «Татнефть Арены» сегодня состоится традиционная предсезонная пресс-конференция казанского «Ак Барса», в которой примут участие генеральный менеджер клуба Марат Валиуллин и главный тренер команды Анвар Гатиятулин.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым