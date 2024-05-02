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Скабеева раскритиковала Анну Асти

Скабеева раскритиковала Анну Асти

Ольга Скабеева выразила свое недовольство выступлением Анны Асти в Волгограде. В своих комментариях она подчеркнула, что многие зрители не остались равнодушными к исполнительнице, высказав свою критику по поводу качества ее концертной программы.

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