Скабеева раскритиковала Анну Асти

Ольга Скабеева выразила свое недовольство выступлением Анны Асти в Волгограде. В своих комментариях она подчеркнула, что многие зрители не остались равнодушными к исполнительнице, высказав свою критику по поводу качества ее концертной программы.
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