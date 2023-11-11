Как будет выглядеть Polestar Phone: шведский производитель электромобилей показал свой первый смартфон

Шведский автомобильный бренд Polestar, за которым стоят Volvo и Geely, на недавнем мероприятии продемонстрировал небольшой видеоролик, который даёт первое представление о том, как будет выглядеть грядущий смартфон Polestar.
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