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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Пахтакор» об интересе «Спартака» к вингеру Уринбоеву: «Нам ничего неизвестно. На нас официально никто не выходил»

Сообщалось, что переговоры между клубами по 19-летнему игроку сборной Узбекистана U20 идут позитивно.

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