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Лабубу и Морская Звезда Пятилучка

Лабубу и Морская Звезда Пятилучка

Лабубу увидел падающую звезду, когда плыл домой после приключения с Ледяным Флотом. Звезда упала прямо в море — не сгорела, не погасла, а погрузилась на дно, как маленький светящийся камешек.

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