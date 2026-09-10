Лабубу и Морская Звезда Пятилучка

Лабубу увидел падающую звезду, когда плыл домой после приключения с Ледяным Флотом. Звезда упала прямо в море — не сгорела, не погасла, а погрузилась на дно, как маленький светящийся камешек.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым