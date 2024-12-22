Кудрявцева эмоционально отреагировала на ухудшение здоровья мужа: Он умирает

Лера Кудрявцева поделилась откровениями о состоянии своего мужа, хоккеиста Игоря Макарова. В посте, полном эмоций, ведущая рассказала о том, как ее супруг страдает от температуры, которая держится на уровне 37,2 градусов уже несколько дней.