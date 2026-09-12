Под Орлом иномарка вылетела на встречку и протаранила УАЗ

Вчера, 11 сентября, на федеральной трассе М-2 «Крым» под Орлом произошла серьёзная авария. Иномарка выехала на встречку и столкнулась с УАЗом.
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