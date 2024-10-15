СК: бизнес потерпевшего мог стать причиной взрыва автомобиля в Коньково в Москве

В Москве начато расследование уголовного дела, возбужденного во вторник, 15 октября, по статье УК РФ "Покушение на убийство двух и более лиц", после взрыва китайского автомобиля Tank на юго-западе столицы около дома на Профсоюзной улице в Коньково.
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