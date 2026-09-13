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Мировое обозрение

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«Снова взялся за крепкие напитки»: Главу МИД Польши высмеяли за заявление о войне с Россией

«Снова взялся за крепкие напитки»: Главу МИД Польши высмеяли за заявление о войне с Россией

Заявления главы польского внешнеполитического ведомства Радослава Сикорского о том, что Варшава в случае прямого столкновения с Москвой якобы получит подавляющее превосходство в воздухе, спровоцировали резкую реакцию в экспертном сообществе.

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