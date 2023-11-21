Steak Lovers
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Steak Lovers

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Свежие комментарии

Эту хитрость мало кто знает. Попробуйте соединить мясо с капустой в духовке и вам понравится

Эту хитрость мало кто знает. Попробуйте соединить мясо с капустой в духовке и вам понравится

Мясо и капуста только на первый взгляд кажутся не слишком сочетаемыми ингредиентами. С правильным рецептом мы в два счета превратим их в главное блюдо, которое будет выделяться даже на самом богатом праздничном столе.

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