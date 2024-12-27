«В половине двенадцатого с северо-запада, со стороны деревни Чмаровки, в Старгород вошёл молодой человек лет двадцати восьми…»©️ Итак, самую малость в клочьях тумана мировых флуктуаций на Ближнем Востоке проступают смутные очертания.