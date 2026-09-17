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Батареи почти всегда стоят под окнами — и это место выбрали не случайно

Радиаторы отопления почти во всех квартирах стоят именно под окнами, и это расположение выбрано не ради удобства.

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