Куман официально примет сборную Нидерландов после ЧМ-2022. Контракт – до 2026 года

Роналд Куман назначен главным тренером сборной Нидерландов с 1 января 2023 года. Бывший тренер «Барселоны» сменит Луи ван Гала после ЧМ-2022, который пройдет в ноябре-декабре этого года в Катаре.

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