Бойцам в зоне СВО передали мощи Ильи Муромца

православный святой станет духовным покровителем бойцов на Южно-Донецком направлении.фото: t.me/mod_russiaВоеннослужащим группировки войск «Восток» в зоне спецоперации передали ковчег с частицей мощей Ильи Муромца, сообщает 3 января Минобороны.
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