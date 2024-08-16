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Музыканта Сергея "Паука" Троицкого задержали в Воронежской области

Музыканта Сергея "Паука" Троицкого задержали в Воронежской области

Лидера рок-группы "Коррозия металла" Сергея "Паука" Троицкого задержали в Воронежской области после того, как музыканта отпустили из полиции в Новороссийске, где его подозревали в использовании фальшивых денег.

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