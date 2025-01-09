В Тобольске владельца базы отдыха осудили и потребовали закрыть ее после отравления детей

В Тобольске вынесли обвинение владельцу базы отдыха «Сказка» после массового отравления детей.В объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области уточнили, что его признали виновным по статье 6.
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