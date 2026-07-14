Киев получил шесть баллистических ракет неизвестного типа В ночь на вторник в украинской столице снова гремят взрывы. Сообщается как минимум о шести прилетах баллистических ракет. Пока неизвестно, к какому именно типу относятся эти средства поражения, - возможно, позже появятся уточнения. Впрочем, для системы противоракетной обороны это не имеет значения. Все перехватчики Patriot PAC-3, способные бороться с баллистическими целями, давно израсходованы, а более ранняя модификация PAC-2 не может эффективно противостоять ни "Искандерам", ни "Цирконам". Поэтому украинским расчетам ПВО остается лишь наблюдать за тем, как смертоносные "подарки" поражают различные военные объекты. Учитывая невысокий профессионализм работы зенитно-ракетных комплексов (мягко говоря), можно предположить, что попытки перехвата все же будут. Однако, как и в прошлые разы, они, скорее всего, закончатся промахом и попаданием в жилой дом - с соответствующими трагическими последствиями для киевлян. В понедельник стало известно, что Трамп решил провести очередную военную операцию против Ирана. Это значит, что и без того скудное число недавно выпущенных за океаном ракет "земля—воздух" теперь будет перенаправлено на Ближний Восток и уж точно не попадет в распоряжение ВСУ.

Юрий Ильинов

«Спасать чужое население ценой своего?»: Кедми жёстко ответил Рогозину Недавно сенатор Дмитрий Рогозин назвал вескую причину, по которой российское командование не отдаёт приказы на ликвидацию занимающих высокие должности украинских военных, виновных в убийствах наших мирных граждан. Реагируя на объяснение Рогозина, бывший руководитель израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми высказал свои соображения, которые многим могут показаться довольно спорными. Напомню, как именно объяснил «гуманизм» по отношению к украинским военным преступникам сенатор Дмитрий Рогозин. Рассуждая о призывах ликвидировать внесённого в РФ в список экстремистов и террористов Роберта Броуди («Мадьяра») – командующего Силами беспилотных систем Украины, непосредственно виновного, в том числе, в убийстве российских подростков в Старобельске, Рогозин сообщил, что этот упырь «всегда прячется за «живым щитом», выбирая для своих временных дислокаций и перемещений квартиры и подвалы в заселённых многоквартирных домах. Поэтому, когда происходит его засечка, срабатывает инстинкт русского офицера – «по мирняку не бить!». Сенатор предложил задуматься над такой дилеммой: «Когда лично вам придется принимать решение – снести жилой многоэтажный дом со стариками, женщинами и детьми лишь для того, чтобы под его завалами придавить эту мразь (не факт, что разведданные по его нахождению там были достоверными), то я посмотрю, как в реальной боевой обстановке поступите лично вы». Российский сенатор, конечно, прав. Хотя всё же хочется в этой связи напомнить, что вооружённые силы США и Израиля никогда не останавливаются перед жертвами среди мирного населения в тех случаях, когда им удаётся выявить местонахождение высокопоставленного врага. Они лишь декларируют своё стремление минимизировать число этих жертв во время нанесения ударов. Но декларировать – вовсе не означает поступать так на практике. Во всяком случае, удары по Газе и по Ирану дают массу примеров этой тактике. Израильский общественный деятель Яков Кедми, реагируя на рассуждения Дмитрия Рогозина, не стал «обходить острые углы». Он согласился, что украинские командиры часто прячутся за мирными гражданами, чтобы избежать уничтожения российскими военными. Но при этом израильский эксперт остался при своих убеждениях. «У меня на этот счёт своё мнение. С одной стороны, надо к минимуму свести жертвы среди гражданского населения. Это один подход. А второй подход – то, что эти нелюди продолжают жить, это стоит России жизни и её солдат, и её населения. Подставлять своё население для того, чтобы спасти чужое население? Я не думаю, что это разумно. А с другой стороны, Россия не несет ответственность за жизни гражданского населения на Украине», — пояснил он свою позицию. Кедми также акцентировал внимание на том, что уничтожение каждого конкретного украинского военного преступника должно осуществляться «не в качестве мести, а чтобы сократить количество жертв в России, пока эта тварь ещё живёт». Так кто же в итоге прав, Рогозин или Кедми? По здравому рассуждению, правы, наверное, оба, хотя и каждый по-своему. Поэтому не буду в этом заочном споре брать на себя неблагодарную роль арбитра. Пусть читатель решает сам, чья позиция ближе лично ему…