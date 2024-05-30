Politico узнала об обсуждении в США возможности разрешить ВСУ наносить удары по РФ

Власти Соединенных Штатов не отказываются от идеи снять запрет на удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) американскими снарядами по территории России, следует из опубликованного 29 мая материала газеты Politico.
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