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NI: Украина менее чем за неделю превратилась в кладбище для танков Abrams

NI: Украина менее чем за неделю превратилась в кладбище для танков Abrams

Обозреватель американского издания National Interest Петер Сучиу указал на то, что Украина превратилась в кладбище для танков M1 Abrams – менее чем за неделю ВСУ потеряли три вышеуказанных машины.

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Комментарии
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Игорь Человек
3 танка это по вашему кладбище!????  Пропаганда для дураков, в силе!  Тогда поинтересуйтесь как Арабы Абрамсы уничтожали!  И сколько!    Свои потери кораблей надо считать!  И думать об этой ОГРОМНОЙ проблеме.
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13 час.
Леонид Дьяченко
Игорь прав. Под угрозой не только Черноморский флот. а завтра япошки нарисуют трезубец на дроне и еб...ут по кораблям на дальнем востоке. мы что в спортлато будем жаловаться!
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12 час.

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