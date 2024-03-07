Обозреватель американского издания National Interest Петер Сучиу указал на то, что Украина превратилась в кладбище для танков M1 Abrams – менее чем за неделю ВСУ потеряли три вышеуказанных машины.
NI: Украина менее чем за неделю превратилась в кладбище для танков Abrams
Комментарии
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Игорь Человек
3 танка это по вашему кладбище!???? Пропаганда для дураков, в силе! Тогда поинтересуйтесь как Арабы Абрамсы уничтожали! И сколько! Свои потери кораблей надо считать! И думать об этой ОГРОМНОЙ проблеме.
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13 час.
Леонид Дьяченко
Игорь прав. Под угрозой не только Черноморский флот. а завтра япошки нарисуют трезубец на дроне и еб...ут по кораблям на дальнем востоке. мы что в спортлато будем жаловаться!
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12 час.
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