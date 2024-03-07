NI: Украина менее чем за неделю превратилась в кладбище для танков Abrams

Игорь Человек

3 танка это по вашему кладбище!???? Пропаганда для дураков, в силе! Тогда поинтересуйтесь как Арабы Абрамсы уничтожали! И сколько! Свои потери кораблей надо считать! И думать об этой ОГРОМНОЙ проблеме.