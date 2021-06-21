Цены на нефть в плюсе из-за паузы в переговорах о возобновлении ядерной сделке Ирана

СИНГАПУР (Рейтер) - Цены на нефть растут в понедельник на фоне сильного спроса благодаря летнему автосезону и паузы в переговорах о возобновлении ядерной сделки с Ираном, которая может задержать восстановление поставок страны-участницы ОПЕК.
СИНГАПУР (Рейтер) - Цены на нефть растут в понедельник на фоне сильного спроса благодаря летнему автосезону и паузы в переговорах о возобновлении ядерной сделки с Ираном, которая может задержать восстановление поставок страны-участницы ОПЕК.
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