Картина Дня

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Цены на нефть в плюсе из-за паузы в переговорах о возобновлении ядерной сделке Ирана

Цены на нефть в плюсе из-за паузы в переговорах о возобновлении ядерной сделке Ирана

СИНГАПУР (Рейтер) - Цены на нефть растут в понедельник на фоне сильного спроса благодаря летнему автосезону и паузы в переговорах о возобновлении ядерной сделки с Ираном, которая может задержать восстановление поставок страны-участницы ОПЕК.

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