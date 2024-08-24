Политика как он...
ГлавнаяБлогНовостиСоциалкаИстория
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Политика как она есть

40 919 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Вовладар Даров
    Новое оружие в виде оскорбления личности и запугивания народа России!Зеленский заявил,...
  • Svetlana Kuzmina
    Эта не премьер-министр, а чухонка из задрипанной страны Чухония.Премьер-министр Л...
  • Леонид Попивняк
    ....давно на помойке не была проебалтка????Премьер-министр Л...

Эксперт назвал отношения Пекина и Минска примером для подражания

Эксперт назвал отношения Пекина и Минска примером для подражания

Связи Китая и Белоруссии являются ролевой моделью взаимовыгодных международных отношений. Такое мнение выразил эксперт по исследованиям Восточной Европы Китайской академии общественных наук Чжао Хуэйжун, комментируя визит премьера Госсовета КНР Ли Цяна в Минск.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх