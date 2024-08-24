Эксперт назвал отношения Пекина и Минска примером для подражания

Связи Китая и Белоруссии являются ролевой моделью взаимовыгодных международных отношений. Такое мнение выразил эксперт по исследованиям Восточной Европы Китайской академии общественных наук Чжао Хуэйжун, комментируя визит премьера Госсовета КНР Ли Цяна в Минск.
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