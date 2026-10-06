Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

148 535 подписчиков

Мы ещё живём, потому что ИИ не имеет мотивации... ПОКА не имеет

Мы ещё живём, потому что ИИ не имеет мотивации... ПОКА не имеет

Как говорят топовые спецы по ИИ, он уже сейчас выходит из-под контроля и проверить можно лишь 10% его деятельности.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Vladimir Lioubimcev
Vladimir Lioubimcev

Так называемый Искусственный Интеллект (ИИ) - это не самостоятельно мыслящее средство. ВСЕМ УПРАВЛЯЕТ ЧЕЛОВЕК!! Кто уже стоит за этой программой - предстоит выяснить. НО ДОВЕРЯТЬ какие-либо секреты и управление этой программе НЕЛЬЗЯ КАТЕГОРИЧЕСКИ!! ИСКУССТВЕННАЯ БАЗА ДАННЫХ - ЭТО НЕ ИНТЕЛЛЕКТ!!

Профиль пользователя Алексей Тан
Алексей Танизменено

Зверь вновь покзывает СВОЙ оскал!!.... но! это НЕ ИИ, а те! в чьих руках находятся серверы, и средства ИНФОрмации, возможность манипулировать и управлять, этой ИНФО и влиять! с помощью ЭТОГО ИНФО.... . А начиная с 20-ого века, мы знаем примеры, влияния из одного "центра" на весь мир... Изначально, ЭТО была Религия... Христианство - ислам, далее ВМФ-доллар, далее, "потепление" и цена с манипуляциями на энергоресурсы... ДАЛЕЕ, надо думать, будет.... атака и ВЛИЯНИЕ на образование!.