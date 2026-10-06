Мы ещё живём, потому что ИИ не имеет мотивации... ПОКА не имеет

Как говорят топовые спецы по ИИ, он уже сейчас выходит из-под контроля и проверить можно лишь 10% его деятельности.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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Так называемый Искусственный Интеллект (ИИ) - это не самостоятельно мыслящее средство. ВСЕМ УПРАВЛЯЕТ ЧЕЛОВЕК!! Кто уже стоит за этой программой - предстоит выяснить. НО ДОВЕРЯТЬ какие-либо секреты и управление этой программе НЕЛЬЗЯ КАТЕГОРИЧЕСКИ!! ИСКУССТВЕННАЯ БАЗА ДАННЫХ - ЭТО НЕ ИНТЕЛЛЕКТ!!
Зверь вновь покзывает СВОЙ оскал!!.... но! это НЕ ИИ, а те! в чьих руках находятся серверы, и средства ИНФОрмации, возможность манипулировать и управлять, этой ИНФО и влиять! с помощью ЭТОГО ИНФО.... . А начиная с 20-ого века, мы знаем примеры, влияния из одного "центра" на весь мир... Изначально, ЭТО была Религия... Христианство - ислам, далее ВМФ-доллар, далее, "потепление" и цена с манипуляциями на энергоресурсы... ДАЛЕЕ, надо думать, будет.... атака и ВЛИЯНИЕ на образование!.