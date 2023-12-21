Каникулы в Москве: куда сходить с детьми на новогодних праздниках

Предлагаем 12 вариантов развлечений для детей на каникулах. Мандариновые каникулы в парке развлечений «Сказка» предоставлено Пресс-службойВ новогодние праздники в парке развлечений «Сказка» москвичей и гостей столицы ждут «Мандариновые каникулы».
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