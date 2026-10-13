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Дальний рубеж Москвы: над Калужской областью сбили 73 беспилотника ВСУ

Дальний рубеж Москвы: над Калужской областью сбили 73 беспилотника ВСУ

Силы ПВО и мобильные огневые группы отразили атаку на Калужскую область беспилотников ВСУ и значительно проредили число дронов, прорывающихся к Москве.

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