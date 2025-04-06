Bloomberg: Индия будет добиваться нового торгового соглашения с США

Правительство Индии не будет предпринимать ответных действий против США за введение пошлин и вместо этого сосредоточится на переговорах по двустороннему торговому соглашению с администрацией американского президента Дональда Трампа.
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