UK High Court Moves To Ban Display Of English And British Flags Authored by Steve Watson via Modernity News, A Liberal Democrat council has secured a High Court injunction that effectively bans the unauthorised display of the St George's Cross and Union Flag on lampposts and public highways across an entire English county.
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