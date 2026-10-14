Археологи впервые обнаружили перстень-печать с изображением Александрийского маяка / © Christoph Gerigk / Franck Goddio / Hilti Foundation Перстень, единственный известный на сегодняшний день артефакт такого рода, обнаружили во время подводных раскопок, которые проводит Европейский институт подводной археологии (IEASM) под руководством Франка Годдио.
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